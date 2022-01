Die Moore schützen : So findet man torffreie Blumenerde

Klimaschutz fängt im Kleinen an - etwa beim Kauf von Blumenerden. Denn viele enthalten noch immer Torf. Wir erklären, warum das Abbauprodukt aus den Mooren ein Problem ist.

Am 2. Februar ist der Welttag der Feuchtgebiete. Das klingt weniger wichtig, als es ist: Denn es geht um den Abbau von Torf in den Mooren, indem jede Menge klimaschädliches Kohlendioxid gespeichert ist und viele Tiere leben. Und dieser Torf landet unter anderem in Blumenerden - selbst wenn sie als „torfreduziert” oder „torfarm” deklariert sind. Es gibt...

