An frostfreien Tagen : Gartentipp: Unkraut noch im Winter jäten

Unkraut zupfen ist mühselig. Wer auf keinen Fall Löwenzahn und Brennnessel im Garten möchte, hat jetzt eine Aufgabe: Das Jäten mitten im Winter bringt Gärtnern einen Vorsprung bei der Bekämpfung.

Wer sich gerne draußen im Garten aufhält, mal hier was gräbt, dort was abschneidet, langweilt sich auch im Winter nicht. Es gibt hier immer was zu tun. Und der Tipp für die wirklich ganz kargen, aber frostfreien Wintertage im Februar lautet: Jäten. „In dieser Jahreszeit kann man ja im Garten noch nicht so viel tun, hat aber oft schon richtig doll Lust ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.