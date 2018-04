Trockener Boden wichtig : Felsenbirne trägt an sonnigen Standorten mehr Früchte

Die Früchte einer Felsenbirne haben meist einen aromatischen, saftig-süßen Geschmack und können zu einer Marmelade verarbeitet werden. Damit Hobbygärtner einen möglichst großen Ertrag haben, braucht die Pflanze viel Sonne.

von dpa

18. April 2018, 12:35 Uhr

Die Felsenbirne ist eine pflegeleichte und genügsame Pflanze. Auch Frost schadet der Pflanze in der Regel nicht. Wer aber viele Früchte ernten will, sollte einen hellen Standort wählen. Denn ein Platz in der Sonne bringt mehr Fruchtertrag als im Halbschatten.

Damit die Felsenbirne gut gedeiht, darf der Boden nicht dauerfeucht und verdichtet sein. Trockene Böden toleriert sie hingegen besser, erklärt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG). Da die Blüten der Felsenbirne selbstfruchtbar sind, können auch einzelne Pflanzen Früchte hervorbringen. Die erbsengroßen Früchte reifen in der Regel nicht alle gleichzeitig. Sie schmecken ein bisschen wie Heidelbeeren und haben eine blauschwarze Farbe.