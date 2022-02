Neu gestalten : Drei Ideen für schöne Gärten im Winter

Ein Tipp von Gartengestaltern lautet: Schauen Sie sich Ihr Grundstück im Winter an. Wenn der Garten karg wirkt, fallen Fehlplanungen am deutlichsten auf.

Ein bisschen Rasen, ein paar Pflanzen am Rand - aber üppig grün und satt ist so ein Garten nicht. Vor allem nicht im Winter. Drei Gestaltungsideen, die sich insbesondere an Wintertagen auszahlen werden: Wege und Treppen als Gestaltungselemente Liegt kein Schnee und zaubert der Frost keine Eiskristalle an die laublosen Gehölze, ist es in vielen Gärten l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.