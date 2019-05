Tipps für die Ernte : Daran erkennt man reife Rhabarber-Stangen

Die Blätter verraten, ob Rhabarber schon geerntet werden kann. Sie sollten dabei aber nicht ganz entfernt werden. Außerdem gibt es klare Empfehlungen, bis wann sich die Pflanze ernten lässt.

von dpa

29. Mai 2019, 13:09 Uhr

Ist eine Rhabarber-Stange bereit für die Ernte, sind die Blätter an ihr nicht mehr wellig, sondern fast oder ganz glatt. Darauf weist die Bayerische Gartenakademie hin .

Sie sollten mit einem seitlichen Ruck von der Pflanze abgedreht werden. Die Gartenexperten raten: Bei jeder Ernte sollte noch ein paar Blätter an der Pflanze bleiben.

Wichtig: Rhabarber sollte nur bis Mitte Juni geerntet werden, traditionell gilt der 24. Juni, der Johannistag, als das Saisonende.

Das hat zwei Gründe: Zum einen steigert sich der Oxalsäure-Gehalt in der Staude über den Sommer hinweg. Im Körper kann sie in größeren Mengen Vergiftungserscheinungen auslösen. Gerade Menschen mit Nierenerkrankungen müssen sich davor in Acht nehmen, da Oxalsäure die Bildung von Nierensteinen begünstigen kann.

Zum anderen braucht die Staude noch einige Zeit vor Saisonende Ruhe, um Kräfte für den Winter sammeln.