Blumen-Kombination : Chrysanthemen mit Gerbera in Vase stellen

Wer einen prächtigen Blumenstrauß aus Chrysanthemen binden möchte, kann Gerbara und Calla mit hinzufügen. Sie ergänzen sich in einer Vase besonders gut. Hier sind ein Paar Tipps, wie der Strauß möglichst lange frisch bleibt.

von dpa

19. September 2018, 16:29 Uhr

Chrysanthemen lassen sich gut mit Gerbera und Calla zu einem Blumenstrauß kombinieren. Alternativ raten die Floristikexperten des Blumenbüros zur Beigabe von Zweigen voller farbiger Beeren.

Chrysanthemen und andere Schnittblumen halten sich länger in der Vase, wenn das Wasser alle paar Tage ausgetauscht wird, die Stiele der Blumen schräg angeschnitten und die untersten Blätter entfernt werden.

Am besten steht die Vase weder in der direkten Sonne noch im Durchzug oder in der Nähe einer Obstschale. Früchte sondern das Reifegas Ethylen ab, das auch Schnittblumen faulen lässt.