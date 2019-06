Tipp für Hobbygärtner : Blaue Hortensien brauchen sauren Boden

Die Welt der Pflanzen ist bizarr - wer nicht auf den Säuregehalt seines Bodens achtet, läuft Gefahr, dass die Blüte der Hortensie nach ein paar Jahren nicht mehr im gewohnten Blau aufleuchtet. Abhilfe schafft eine spezielle Erde:

von dpa

14. Juni 2019

Damit die blauen Blüten der Hortensien lange halten, brauchen die Pflanzen eine spezielle Erde. «Der Säuregehalt im Boden muss stimmen und etwa einen ph-Wert zwischen 3,5 bis 4 haben», erklärt Gottfried Röll von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.

Für den Laien sei es natürlich schwierig, den Säuregehalt des Bodens zu bestimmen und den ph-Wert zu beeinflussen. Zumal der Säuregehalt etwa durchs Gießen automatisch steigt - dadurch verfärbt sich nach etwa zwei, drei Jahren die blaue Hortensie und blüht dann nur noch weiß oder rosa.

Wer diesen Prozess verlangsamen will, kann jedoch Rhododendron-Erde benutzen. «Diese Erde kommt noch am ehesten an den benötigten Säuregehalt heran», erklärt Röll. Auch Rhododendron-Dünger kann die Pflanze unterstützen, denn er trägt leicht zur Bodenversauerung bei.