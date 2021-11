Regionales Wintergemüse : So gelingt der Grünkohlanbau im Garten

Grünkohl ist ein leckeres Wintergemüse. Und es steht als regionale Pflanze für mehr Nachhaltigkeit. Es lohnt sich, das vitaminreiche und gesunde Gemüse im eigenen Garten anzubauen.

Schandelah/Füchtorf | Kohl galt einst als Arme-Leute-Essen. Heute hat das Gemüse einen anderen Stellenwert. Durch die regionale Verfügbarkeit ist das Gemüse ein wertvoller Baustein in der Ernährung in Sachen Nachhaltigkeit. Das Wintergemüse hat viele Gesichter: Kopfkohl in Weiß und Rot, Wirsing, Grünkohl, Kohlrabi, Blumen- und Rosenkohl sowie der Brokkoli. Es wird sogar...

