Lesertelefon : Auf natürliche Art gegen Blattlaus & Co.

Immer mehr Gartenfreunde entdecken das naturnahe Gärtnern für sich. Experten beantworteten die Fragen unserer Leser dazu im Telefonforum.

Schwerin | Wie kann ich die Vielfalt in meinem Garten fördern und ihn in ein Biotop verwandeln? Viele Gärten gleichen heute hermetisch abgeriegelten lebensfeindlichen Zonen: Schotterflächen mit Plastikfolie unterlegt, Rollrasen-Monokultur, versiegelte Flächen – das Ganze eingefriedet mit Thujahecken oder Gitterzäunen mit Plastiksichtschutz in schwarz oder gra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.