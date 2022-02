Panorama : Zwei Corona-Fälle im Kabinett: Thümler und Honé in Isolation

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und Europaministerin Birgit Honé (SPD) sind wegen positiver Corona-Tests in Isolation. Das haben die Sprecher der beiden Ministerien am Donnerstag auf Nachfrage mitgeteilt. In beiden Fällen hätten PCR-Tests die Infektionen bestätigt. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ über Thümlers Ansteckung berichtet. Ende Januar hatte sich bereits Umweltminister Olaf Lies (SPD) das Virus eingefangen.

Dem Wissenschaftsministerium zufolge hat sich Thümler (51) schon am vergangenen Wochenende in Quarantäne begeben, nachdem es innerhalb seiner Familie und bei ihm selbst positive Selbsttests gegeben habe. Alle für diese Woche vorgesehenen Außentermine seien daher abgesagt oder verschoben worden. Am Mittwoch habe das PCR-Testergebnis die Ansteckung des M...

