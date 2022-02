Politik : Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV weiter sehr hoch

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiter sehr hoch. Nach dem Höchstwert von 4752 am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Mittwoch 4726 neue Fälle. Das waren fast 900 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1413,4 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und lag damit nur noch geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 1450,8 angab.

Auch die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten stieg. Laut Lagus wurden in den Krankenhäusern des Landes am Mittwoch 367 Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt, 18 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen stieg im Vergleich zum Dienstag um 1 auf 81. Fünf weitere Todesfälle im Zu...

