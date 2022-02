RKI : Zahl der Corona-Impfungen liegt bei 179.000

Die ausgewiesenen Zahlen sind als Mindestimpfquote zu verstehen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können die tatsächlichen bis zu fünf Prozent höher liegen.

Die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland ist wieder etwas gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden am Dienstag rund 179.000 Impfdosen verabreicht und damit deutlich mehr als am Vortag (106.000). Der Wert ist damit ähnlich wie Freitag vergangener Woche (193.000). Davon führten rund 43.000 Dosen zu einer Grundimmun...

