Politik : Weniger Neuinfektionen: Hospitalisierungsinzidenz unter 9

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist zurückgegangen, bleibt aber weiterhin auf hohem Niveau. Nachdem am Vortag erstmals mehr als 5000 neue Ansteckungen an einem Tag registriert worden waren, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch 3645 neue Fälle. Das waren gut 1000 weniger als vor einer Woche. Allerdings fehlten in der Statistik Angaben aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wegen technischer Probleme seien die Daten nicht verfügbar gewesen, hieß es.

Das Landesgesundheitsamt gab die Sieben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.