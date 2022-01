Coronavirus : Weniger Erstimpfungen - Deutschland verfehlt 80-Prozent-Ziel

Bis zum Monatsende wollte die Bundesregierung eine Quote von 80 Prozent Erstgeimpften erreichen - doch daraus wird nichts. Der Trend bei den neuen Impfungen zeigt nach unten.

Das Impftempo in Deutschland hat sich weiter verlangsamt. Am Wochenende wurden nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag rund 242.000 Corona-Impfungen gespritzt. Am Wochenende davor waren es rund 392.000 gewesen, zwei zuvor sogar mehr als 600.000. Lediglich knapp 28.900 Menschen erhielten am Samstag und Sonntag eine Erstimpfung - am Wochen...

