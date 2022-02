Bohnen, Linsen und Co. : Vielseitig und gesund: Alles rund um Hülsenfrüchte

Den Spruch mit dem Böhnchen und dem Tönchen - klar, bekannt. Doch man tut Hülsenfrüchten Unrecht, wenn man sie darauf reduziert. Nicht umsonst gehören sie zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt.

Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Co. sind supergesundund für die Ernährung weltweit von so großer Bedeutung, dass dieVereinten Nationen den Hülsenfrüchten einen eigenen Tag widmen. Zeit,einige Dinge um Gepupse und so zu (er)klären. Was ist eigentlich eine Hülsenfrucht? Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung auf das Äußere, die Hülse.Denn das ist die F...

