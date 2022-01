Gesundheitsfragen : Studien: So schädlich ist zu viel Salz wirklich für den Körper

„Zu viel Salz ist ungesund“. Diesen Satz hört man immer wieder. Doch was ist dran an der Vermutung, Natriumchlorid wäre schädlich? Aktuelle Studien geben einen Überblick.

Salz ist ein fester Bestandteil unserer Ernährung und in sehr vielen Lebensmitteln vorhanden. Das enthaltene Natriumchlorid ist ein wichtiger Mineralstoff, der in unserem Körper essenziell für die Funktion von Knochen, Muskeln, Sehnen und Nerven ist. Zu viel davon kann allerdings drastische Auswirkungen auf unseren Körper haben, wie aktuelle Studien zeigen. Welche Schlüsse können wir aus den Forschungsergebnissen ziehen? Und was bedeutet das in Zukunft für unsere Ernährung? Eine Vielzahl der Menschen nimmt zu viel Salz zu sich Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich nicht mehr als sechs Gramm Salz zu sich zu nehmen. Das entspricht in etwa einem gehäuften Teelöffel. Die WHO spricht sogar von nur fünf Gramm. In Deutschland liegt der Durchschnitt allerdings weit darüber. So nehmen Männer, laut Robert-Koch-Institut, im Durchschnitt zehn Gramm täglich auf, Frauen 8,4 Gramm. Das liegt vor allem daran, dass in vielen unserer verarbeiteten Lebensmittel Salze stecken. Oft nehmen wir dies gar nicht bewusst genug wahr und führen so unserem Körper über den Tag hinweg eine erhöhte Menge Natriumchlorid zu. Schon gewusst? So oft verzehrten die Deutschen in den letzten Jahren Salzgebäck: Zu viel Salz schwächt das Immunsystem Eine Studie des Universitätsklinikums Bonn zeigt, dass sich eine erhöhte Zufuhr von Natriumchlorid negativ auf unsere Immunabwehr auswirken kann. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift „Science Translational Medicine“. Hauptsächlich verdeutlicht diese, dass das zusätzlich aufgenommene Salz zum Großteil durch die Nieren herausgefiltert wird. Vereinfacht gesagt senden die Nieren dann Signale, die für eine erhöhte Ausschüttung von Steroidhormonen im Körper sorgen. Diese hemmen die Funktion spezieller Immunzellen (weiße Blutkörperchen). Eigentlich sind die weißen Blutkörperchen dafür zuständig, Bakterien im Körper zu bekämpfen. Dieser Aufgabe können Sie durch eine Hemmung ihrer Funktion allerdings nicht mehr ausreichend erfüllen und der Körper wird deutlich schlechter mit Infektionen fertig. Die Darmflora leidet unter zu viel Salz Auch der Darmflora kann ein Überschuss an Natriumchlorid schaden, wie eine Studie des Max-Delbrück-Centrum und der Charité in Berlin zeigt. Diese wurde im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht. Demnach werden durch eine erhöhte Salz-Zufuhr die probiotischen Laktobakterien in unserem Darm reduziert. Diese Bakterien sind dafür verantwortlich, Kohlenhydrate im Darm abzubauen und diese in Milchsäure umzuwandeln. „Darmbakterien beeinflussen den Wirtsorganismus“, erklärt Dr. Nicola Wilck. Er ist Erstautor der Studie und forscht am Experimental and Clinical Research Center (ECRC) der Charité. Darmbakterien beeinflussen den Wirtsorganismus“ Demnach tun wir unserem Darm nichts Gutes, wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen. Stattdessen bringen wir dessen Flora durcheinander, was sich auf unsere Gesundheit auswirken kann. Zu viel Salz als Risikofaktor für Bluthochdruck und Schlaganfälle Im Rahmen einer weiteren Studie hat sich ein Forscherteam um Dr. Andrew Mente vom „Population Health Research Institute“ mit weiterführenden Auswirkungen von Natriumchlorid auf unsere Gesundheit beschäftigt. Die Forschungsergebnisse wurde im Fachjounal „The Lancet“ veröffentlicht. Die Forscher werteten für ihre Studie die Daten von 95.767 Erwachsenen aus 18 Ländern aus. Die Ergebnisse zeigen, dass mit einem erhöhten Konsum von Speisesalz, also der Aufnahme von Natriumchlorid, auch der Blutdruck der Studienteilnehmer anstieg. Für die Ergebnisse gibt es eine einfache Erklärung: Salz lagert sich, bei einem Überschuss, im Körper ein und bindet Wasser. Dies führt zu einem erhöhten Flüssigkeitsgehalt im Herz-Kreislauf-System, wodurch der Blutdruck in ungesunde Höhen steigen kann. Das gesundheitliche Risiko von Bluthochdruck ist schon lange bekannt. So kann ein zu hoher Blutdruck zu Schäden an den Arterien führen. Durch Bluthochdruck verstärkt sich außerdem das Risiko für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar für einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder Herzstillstand. Weitere Folgen können Durchblutungsstörungen, Nieren- oder Netzhautschädigungen sein. Da man die Folgen von Bluthochdruck nicht immer gleich bemerkt, ist es wichtig, sich regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen. Das können Sie für Ihre Gesundheit tun Neben diesen Studienergebnissen existieren noch zahlreiche weitere, welche die negativen Folgen von erhöhtem Salzkonsum aufzeigen. Dies hilft dabei, sich über die Auswirkungen verschiedener Ernährungsweisen bewusst zu werden. Dementsprechend kann man darauf reagieren und besser auf den eigenen Körper Acht geben, um gesundheitlichen Folgeschäden und -Erkrankungen vorzubeugen. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihren Salzkonsum vermindern können: Statt Salz auf eine vielfältigere Gewürzpalette zurückgreifen Salzarme Nahrungsmittel (zum Beispiel Gemüse, Joghurt etc.) fest in den Speiseplan integrieren Salzersatzprodukte verwenden, die wenig Natrium(chlorid) enthalten Bewusster darauf achten, welchen Salzgehalt verschiedene Lebensmittel haben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.