Politik : SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller positiv auf Corona getestet

Der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der SPD-Landesverband am Montag mit. Weil am Donnerstag ein Test seiner Tochter positiv war, hatte Losse-Müller am Samstag nicht in Präsenz an der Landeswahlkonferenz seiner Partei teilgenommen, sondern sich zuschalten lassen.

Losse-Müller verbringt seine Quarantäne Zuhause. Er wird daher unter anderem an der Wahl des Bundespräsidenten am nächsten Sonntag nicht teilnehmen können. „Als Familie sind wir einigermaßen wohlauf“, teilte er mit. „Für uns steht zunächst im Mittelpunkt, dass wir alle wieder gesund werden und vor allem unsere Töchter gut versorgen.“ Er hoffe, in der n...

