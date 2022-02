Politik : Sieben-Tage-Inzidenz steigt: Drei Landkreise auf Stufe rot

Die Corona-Zahlen im Land nehmen weiter zu. Damit wird nun auch ein dritter Landkreis auf der Stufenkarte rot und es treten auch dort bald strengere Regeln in Kraft. In zwei anderen gelten die schon, eine Stadt dagegen durfte am Sonntag wieder lockern.

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern hat erneut zu Veränderungen bei den geltenden Corona-Regeln geführt. Während die Menschen in Vorpommern-Greifswald seit Freitag und in Vorpommern-Rügen seit Samstag weitere Einschränkungen hinnehmen müssen, ist in Rostock am Sonntag wieder gelockert worden. Grund dafür sind die aktuellen Zahlen des Landesamtes ...

