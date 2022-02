Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter unter 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist den fünften Tag in Folge unter dem Wert 1000 geblieben. Sie lag am Dienstag bei 895,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Dienstag zuvor waren es 959,0. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Dienstagmorgen bei 1206,2.

5207 Corona-Neuinfektionen wurden im Land gemeldet. Das waren etwas mehr als am Montag (5014) - aber deutlich weniger als am Dienstag zuvor (5730). Es wurden drei weitere Corona-Todesfälle registriert, damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 1978. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Coro...

