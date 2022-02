Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter leicht gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Samstag eine Inzidenz von 1381,4 nach 1391,8 am Freitag.

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern registrierten den Angaben zufolge am Samstag 2651 Neuinfektionen nach 3338 am Freitag. In den Krankenhäusern des Landes wurden am 373 Patienten mit Corona behandelt, 13 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 79 Covid-Patienten und damit 4 mehr als am Tag zuvor. Ein weiterer Mensch starb an ...

