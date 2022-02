Politik : Shoppen ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg sinkt seit rund zwei Wochen. Das macht Lockerungen für den Einzelhandel möglich. Eine wichtige Schutzmaßnahme ist jedoch weiter zu beachten.

Shoppen ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis: Seit diesem Samstag reicht in Hamburg für das Betreten von Geschäften eine FFP2-Maske. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sowie die Beschäftigten in den Verkaufsstellen oder Ladenlokalen benötigen nur medizinische Masken, heißt es in der aktualisierten Hamburgischen Corona-Eindämmungsverordnung. Ebenfalls gestri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.