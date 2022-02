Politik : Salzgitter startet Kita-Testpflicht vor dem Land

Angesichts der steigenden Infektionslage führt Salzgitter bereits in dieser Woche eine Testpflicht in Kitas ein. Zutritt zur Kindertageseinrichtung sei Kindern ab drei Jahren ab Donnerstag (3. Februar) grundsätzlich nur dann möglich, wenn ein negativer Test vorgelegt werde, kündigte die Stadt an. Landesweit soll eine Testpflicht in Kitas vom 15. Februar an greifen. Für Kinder ab drei Jahren ist ein Test dann dreimal wöchentlich verpflichtend.

„Es gilt frühzeitig Infektionsquellen zu entdecken und Infektionsketten zu unterbrechen”, wurde Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) in der Ankündigung zitiert. Bis Mitte des Monats wolle die Stadt aufgrund der Lage nicht warten und habe bereits auf eigene Kosten Test-Kits beschafft und an die Einrichtungen geliefert. Die Infektionslage hatte sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.