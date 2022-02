Fussball : Rückkehr wegen Schwäbe-Erkrankung: Baumgart lobt Horn

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat den langjährigen Stammkeeper Timo Horn vor seiner unerwarteten Rückkehr ins Tor für mindestens ein Spiel ausdrücklich gelobt. „Von daher, wie er sich verhält, als Profi und als Mensch, ist Timo ein Vorbild“, sagte Baumgart am Donnerstag über den gebürtigen Kölner, der vor kurzem nach einer Verletzung seinen Stammplatz verloren hatte: „Viele von außen unterschätzen, was mit jemandem passiert, der zehn Jahre einen festen Platz hatte.“

Da die neue Nummer 1 Marvin Schwäbe am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt erkrankt ausfällt, wird Horn mindestens in dieser Partie auflaufen dürfen. Schwäbe gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagte Baumgart: „So wie es bei mir und bei Tony (Modeste, d. Red.) war, sind die Symptome nicht ganz so extrem. Trotzdem müssen wir abwarten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.