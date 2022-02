Wirtschaft : Privatpleiten nahezu verdoppelt: Besonders häufig im Norden

Die Zahl der Privatinsolvenzen steigt erstmals seit Jahren wieder. In diesem Jahr dürften vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie viele Menschen in finanzielle Bedrängnis bringen, meint die der Auskunftei Crif.

Die Zahl der Privatpleiten in Deutschland ist erstmals seit zehn Jahren wieder gestiegen und hat sich 2021 nahezu verdoppelt. In Teilen des Nordens ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt. Nach Daten der Wirtschaftsauskunftei Crif gab es bundesweit 109 031 Privatinsolvenzen, 93,6 Prozent mehr als 2020. In Mecklenburg-Vorpommern (plus 132,2 Prozent) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.