Trendspielzeug in der Küche : Pop-Its nicht als Backform geeignet

Ploppende Silikonteile sind der Hit in Kinderzimmern und werden auf Schulhöfen getauscht. Doch harmlos sind Pop-Its nicht in jedem Fall. Verbraucherschützer warnen vor dem Kontakt mit Lebensmitteln.

Bunte Silikonförmchen mit weichen Blasen, die sich ähnlich wie Luftpolsterfolie herunterdrücken lassen, sind bei Kindern total angesagt. Die sogenannten „Pop-it-Fidget-Toys“ sind sogar so beliebt, dass sie auch in der Küche eine Rolle spielen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt aber davor, das Trendspielzeug als Backform zu nutzen. Via...

