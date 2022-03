Alopecia Areata : Ohrfeigen-Eklat: Was wir über Jada Pinkett Smith Erkrankung wissen

Hollywood-Star Will Smith sorgte mit seiner Ohrfeige für Chris Rock für einen Eklat. Der hatte sich über Smiths’ Frau amüsiert, die an kreisrundem Haarausfall leidet. Was weiß man über die Erkrankung Alopecia Areata?

Manchmal fallen die Haare innerhalb von zwei bis vier Wochen komplett aus. Und zwar nicht nur auf dem Kopf, an Wimpern und Augenbrauen, sondern am ganzen Körper. Sogar die Nasenhaare sind betroffen. Experten sprechen dann von einer „Alopecia Universalis“. So gesehen leidet Jada Pinkett Smith, die Ehefrau von Will Smith, noch an einer eher harmlosen Var...

