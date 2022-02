Politik : Nur leichter Anstieg bei Corona-Neuinfektionen und Inzidenz

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock hat am Montag 1859 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Nach zumeist kräftigen Steigerungen an den Vortagen blieb der Anstieg zur Vorwoche damit vergleichsweise gering. Am vorigen Montag waren landesweit 1813 bestätigten Neuinfektionen gezählt worden, 46 weniger. An den Wochentagen zuvor war die Differenz meist hoch dreistellig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Sonntag nur marginal. Das Landesamt meldete 1335,6 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, das war ein Plus von 3,6. Der Wert für Mecklenburg-Vorpommern lag damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit 1426,0 angab - erneut ein ...

