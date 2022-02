Politik : NRW plant keine Förderung von PCR-Testgeräten in Apotheken

Nordrhein-Westfalen will Niedersachsen bei der Förderung von PCR-Testgeräten in Apotheken zur Entlastung der Laborkapazitäten nicht folgen. „Zurzeit plant Nordrhein-Westfalen kein entsprechendes Vorgehen”, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Derzeit sei insbesondere die Zahl der Testkartuschen für solche Geräte in Deutschland begrenzt. Zudem seien solche Geräte nicht für Massentestungen ausgelegt, sondern könnten nur eine sehr begrenzte Zahl an Proben pro Stunde durchführen, erläuterte die Ministeriumssprecherin die Gründe.

Der Apothekerverband Nordrhein hält hingegen eine Förderung bei der Geräteanschaffung für wichtig, um sehr schnell ein flächendeckendes breites Angebot bei den gefragten PCR-Tests zu erreichen. Bei einer neuen Pandemiewelle könnten dann auch die Apotheken gezielt PCR-Tests anbieten, sagte der Vorsitzende Thomas Preis. Bei Anschaffungskosten von etwa 50...

