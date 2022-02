Politik : Novavax-Lieferung in MV Ende Februar erwartet

Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs Nuvaxovid des Herstellers Novavax wird Ende Februar in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. „Wir rechnen nach neuesten Informationen des Bundes mit einer Lieferung Ende der achten Kalenderwoche“, erklärte Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin. „Es stehen dann in den ersten vier Wochen circa 76.000 Dosen zur Verfügung, so dass zunächst circa 38.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit Nuvaxovid geimpft werden könnten.“

Zunächst sollen mit dem Präparat nur Mitarbeiter von Einrichtungen geimpft werden, die der Impfpflicht unterliegen. Sie können sich von Mitte kommender Woche an registrieren lassen. Geimpft wird mit Nuvaxovid ausschließlich in den kommunalen Impfzentren. Der Impfstoff von Novavax ist ein Protein-Impfstoff mit einem Wirkverstärker (Adjuvans). Er ist ber...

