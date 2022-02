Politik : Notausschuss: Gericht verhandelt über Verfassungsmäßigkeit

Das schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht verhandelt am kommenden Mittwoch (11.00 Uhr) über die Verfassungsmäßigkeit des im vergangenen Jahr vom Landtag beschlossenen Notausschusses. Der Notausschuss soll die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Landtags in einer außerordentlich schweren Katastrophe oder einer epidemischen Lage von überregionaler Tragweite sicherstellen. Er wurde Ende März vergangenen Jahres vom Landtag mit großer Mehrheit beschlossen. Eine fraktionslose Abgeordnete hatte daraufhin vor dem Landesverfassungsgericht gegen den Landtag geklagt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Sie sei der Auffassung, dass das Parlament durch die Schaffung des Gremiums gegen ihre Rechte als Abgeordnete verstoßen habe.

Nach Ansicht der Abgeordneten verstoße der Notausschuss gegen den Kern des Demokratieprinzips in Grundgesetz und Landesverfassung, weil der größte Teil der Abgeordneten prinzipiell von den Abstimmungen im Notausschuss ausgeschlossen sei, teilte das Gericht weiter mit. Als fraktionslose Abgeordnete könne sie wegen der Bestimmung der Mitglieder durch die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.