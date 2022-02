Politik : MV will auch nach den Ferien Schulen offen halten

Auch durch Mecklenburg-Vorpommern rollt die Omikron-Welle. Für die Schulen im Land gibt es aber eine Verschnaufpause: Am Samstag beginnen die Winterferien. Danach soll der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden.

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) will auch in der Zeit nach den Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern den regulären Schulbetrieb so weit wie möglich fortführen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler so viel Präsenzunterricht wie möglich erhalten, solange der Gesundheitsschutz für alle gewährleistet werden kann”, erkl...

