Lebensmittelwarnung : Mögliche Scherben im Glas: Netto ruft Bambussprossen zurück

Wegen möglicher Scherben im Glas ruft der Discounter Netto bundesweit die Bambussprossen von Satori zurück. Kunden können sich den Kaufpreis auch ohne Kassenzettel erstatten lassen.

Der Discounter Netto ruft Bambussprossen im Glas zurück, weil Scherben in einzelnen Gläsern enthalten sein könnten. Die Sprossen wurden bundesweit in Netto-Filialen verkauft, wie das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern mitteilte. Betroffen sind „Satori Bambussprossen in Streifen“ in 330 Gramm-Gläsern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.0...

