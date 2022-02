Politik : Ministerin: Noch kleiner Personenkreis für vierte Impfung

Für eine vierte Corona-Schutzimpfung kommen nach Worten von Gesundheitsministerin Daniela Behrens noch verhältnismäßig wenig Menschen in Niedersachsen in Frage. „Die Mehrheit der Niedersächsinnen und Niedersachsen hat erst vor kurzem eine Auffrischungsimpfung erhalten und ist dadurch noch sehr gut gegen schwere Verläufe der Erkrankung geschützt”, sagte die SPD-Politikerin in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Daher sei der Personenkreis, der bereits für eine vierte Impfung in Frage komme, noch vergleichsweise klein. Eine konkrete Zahl nannte sie zunächst nicht.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) sprach sich am Donnerstag für eine vierte Corona-Schutzimpfung aus - für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Für diese Gruppen soll es aus Sicht der Stiko eine weitere Auffrischungs...

