Politik : Minister: Infektionslage in der Kita angespannt

Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens ist weiterhin angespannt. Auch wenn die Datenlage in der Omikron-Welle nicht mehr vollständig zu erfassen sei, seien die sichtbaren Neuinfektionsraten immerhin seit zwei Wochen stabil, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Nach den bisher vorliegenden Meldungen hätten im Januar 793 von insgesamt 10 600 Kitas in NRW wegen Corona teilweise schließen müssen und 269 komplett. Im Februar seien es bislang 170 Teil- und 49 Komplettschließungen gewesen. Im Januar seien den Landesjugendämtern 22 151 Kinder sowie 12 733 Beschäftigte als corona-infiziert gemeldet worden, berichtet...

