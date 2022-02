Politik : Landkreis verbietet spontane Demonstrationen in Anklam

Wegen Problemen mit unangemeldeten Corona-Demos hat Vorpommern-Greifswald spontane Versammlungen und Aufzüge in Anklam verboten. Man sehe eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, teilte der Landkreis am Montag mit. Seit Dezember finden auch in Anklam regelmäßig sogenannte Montagsspaziergänge mit bis zu 450 Teilnehmern statt.

Anklam sei die einzige Stadt im Kreis, in der sich kein Veranstalter gefunden habe, der eine Versammlung ordnungsgemäß anmelde und Ordner benenne, hieß es vom Landkreis. Die Grundstimmung der Aufzüge dort sei stets aggressiv, die Teilnehmer seien unkooperativ. So seien etwa Aufrufe, sich an die Maskenpflicht zu halten, nahezu wirkungslos geblieben, hie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.