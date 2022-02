Politik : Landesregierung berät über Lockerung der Corona-Regeln

Das Kieler Kabinett will am Dienstag über die Lockerung einiger Vorschriften der schleswig-holsteinischen Corona-Landesverordnung entscheiden. Im Einzelhandel soll etwa von Mittwoch an künftig nur noch Maskenpflicht gelten, drinnen und draußen sollen wieder Veranstaltungen vor mehreren tausend Zuschauern möglich sein. Darüber hinaus ist geplant, dass die Sperrstunde in der Gastronomie ab 23.00 Uhr entfällt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Pläne von einem ersten Schritt in Richtung Normalität gesprochen und weitere Öffnungsschritte ab 3. März in Aussicht gestellt.

