Protest : Klima-Demonstranten schütten Mist im Agrarministerium aus

In Berlin hat eine kleine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten zu einer eher ungewöhnlichen Protestform gegriffen. Sie verschafften sich Zutritt zu zwei Bundesministerien.

Eine kleine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten hat am Dienstag einen Haufen Mist im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin ausgeschüttet. Die Mitglieder der Initiative „Aufstand der letzten Generation“ gelangten am Mittag durch einen Nebeneingang in einen Eingangsbereich des Ministeriums, wo sie Mist auf einem Teppich verteilten, wie ein dpa-Fot...

