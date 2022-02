Politik : Impfung im Container herstellen

In vielen Regionen auf dem Kontinent Afrika ist es nicht so leicht, gegen Corona geimpft zu werden. Zahlreiche Länder dort haben nur wenig Impfstoff bekommen, heißt es in einem Bericht. Etwa 11 von 100 Menschen in Afrika haben zwei Dosen bekommen. In Europa sind viel mehr Menschen geimpft.

Die Firma Biontech will nun in mehreren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.