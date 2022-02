Politik : Impfpflicht: Jeder zehnte Betroffene in MV noch ungeimpft

Rund zehn Prozent der Mitarbeiter in Einrichtungen, die ab Mitte März der Corona-Impfpflicht unterliegen, sind noch nicht immunisiert. Die Gesundheitsministerin Drese hofft auf einen Schub durch ein neues Präparat.

Rund jeder zehnte Beschäftigte in Pflege- und ähnlichen Einrichtungen im Nordosten, die ab Mitte März der Impfpflicht unterliegen, ist noch nicht gegen das Coronavirus geschützt. Dies ergab eine Abfrage zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin mit...

