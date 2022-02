Wirtschaft : Immer mehr Privatpleiten in Niedersachsen und Bremen

Deutlich mehr Verbraucher als vor einem Jahr melden 2021 Insolvenz an - auch Niedersachsen und Bremen bekommen das zu spüren. Im laufenden Jahr dürften vor allem wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie noch mehr Menschen in finanzielle Bedrängnis bringen.

Die Zahl der Privatpleiten in Niedersachsen und Bremen ist im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen - wie in fast allen Bundesländern. In Niedersachsen stieg die Zahl der Privatinsolvenzen im zweiten Pandemiejahr um 72,3 Prozent auf 14 384 Fälle, wie die Auskunftei Crif mitteilte. In Bremen hatte sich die Zahl der Privatpleiten 2021 im Vergleich zum Vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.