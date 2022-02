Politik : Hospitalisierungsinzidenz in MV über 9

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag sowie zu vergangener Woche höher ausgefallen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 4052 neue Fälle. Am Mittwoch waren es 3643 und am Donnerstag vor einer Woche 3761 gewesen.

Allerdings sind die Angaben laut Lagus durch Meldeprobleme beeinflusst: Der Landkreis Vorpommern-Rügen übermittelte wegen technischer Probleme keine Neu-Infektionen, das war am Mittwoch schon für den Landkreis Ludwigslust-Parchim der Fall. Hier dürfte es am Donnerstag vermehrt zu Nachmeldungen gekommen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich ...

