Politik : Hohe Zahl von Corona-Infektionen: Lage in MV-Kliniken stabil

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt hoch, doch führt das weiterhin nicht zu vermehrten Klinik-Einweisungen von Covid-19-Patienten. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Donnerstag 3869 neue Corona-Ansteckungen. Das waren ähnlich viele wie am Vortag und etwa 800 mehr als am Donnerstag der Vorwoche.

Die Inzidenz stieg auf 1211,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern nur knapp unter dem bundesweiten Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 1283,2 angab - ein neuer Höchststand. Die nach Altersgruppen höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern weist das Lagus für die ...

