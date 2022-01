Tipps gegen Pollenallergie  : Heuschnupfen im Januar: Das können Sie jetzt tun

von Fiona Lechner

18. Januar 2022, 14:52 Uhr

Durch den Klimawandel verlängert sich die Zeit des Pollenfluges und somit auch die des Heuschnupfens. Bereits jetzt im Januar klagen viele Betroffene über starke Allergiesymptome wie Niesanfälle, gerötete und tränende Augen wie auch Brennen und Juckreiz in Gaumen und Rachen. Diese fünf Tipps können helfen.

Wer von Heuschnupfen betroffen ist, hat in der Regel erst im Frühjahr mit Symptomen zu kämpfen. Doch aufgrund der Klimaveränderungen beginnt die Saison der Pollenflüge mittlerweile bereits im Januar. Hier erfahren Sie, was Sie tun können, um nicht beinahe das ganze Jahr unter Allergieanfällen zu leiden.

Sollte bei Ihnen schon jetzt Heuschnupfen auftreten, liegt dies wahrscheinlich an Hasel- oder Erlenpollen, die aufgrund der für Januar untypisch milden Temperaturen bereits ihren Flug angetreten haben. Und damit wissen Sie schon mal, womit Sie es zu tun haben. Dies kann, laut Apothekern, bei der Bekämpfung von Allergieanfällen förderlich sein. Auf welche Pollen Sie tatsächlich allergisch reagieren, kann beispielsweise ein Hauttest beim Arzt zeigen. In diesem Falle könnten Sie recherchieren, wann Sie mit Symptomen zu rechnen haben und entsprechend vorsorgen. Wenn Sie allerdings bereits mit Allergieanfällen zu tun haben, hilft nur noch eines: die Symptome möglichst bekämpfen.

Zuhause richtig lüften

Nicht nur an der frischen Luft laufen Allergiker Gefahr, sich den umherfliegenden Pollen auszusetzen. Denn diese fliegen auch durch Fenster, Türen und Lüftungsanlagen in unsere Wohnräume. Wichtig ist daher, die richtige Zeit zum Lüften zu finden. In der Stadt ist beispielsweise morgens eine geeignete Zeit, das Fenster zu öffnen, da dann der Pollenflug hier vergleichsweise niedrig ist. Auf dem Land ist dies genau andersherum, hier empfiehlt sich das Lüften eher Spätnachmittags oder in den Abendstunden.

Spezielle Schutzgitter vor den Fenstern können zusätzlich dabei helfen, weniger Pollen in Ihre Wohnung eindringen zu lassen. Diese können Sie beispielsweise im Internet oder in einem nahegelegenen Baumarkt erwerben. Ebenfalls hilfreich könnten Luftfilter für Ihr Zuhause sein. Aber nicht nur in Ihrer Wohnung können Sie die Luft bedingt filtern - das geht auch im Auto. Der Innenraumfilter dient hierbei gleichzeitig als Pollenfilter und soll die kleinen Pflanzenteile abfangen. Achten Sie darauf, diesen regelmäßig zu säubern oder im Fall der Fälle auszutauschen. Hierbei haben Sie ja eine gute Ausrede, das jemand anderen machen zu lassen: „Sorry, ich habe eine Pollenallergie.”

Werden Sie zum Putzteufelchen

Wenn Pollen in ihre Wohnung gelangen, sollten Sie diese so gut es geht sauber halten und einmal öfter durchwischen, als außerhalb der Pollen-Saison. So verhindern Sie, dass sich die kleinen Pflanzenteile auf ihren Möbeln oder dem Boden niederlassen und immer wieder aufgewirbelt werden. Hierfür gibt es auch besondere Filter für den Staubsauer oder Wischtücher, an denen die Pollen gut haften bleiben. Netter Nebeneffekt: Ihr Haus ist bereits vor dem Frühjahrsputz blitzeblank. Wenn Sie aufs Ganze gehen möchten, können Sie sich auch einen Allergiker-Staubsauger anschaffen, der durch spezielle Filteranlagen Allergieauslöser aus der Wohnung befreien soll. Dazu gehören, laut Produktbeschreibungen, auch Tierhaare oder Milben.

Masken versprechen doppelten Schutz

Nicht nur im Kampf gegen Corona dienen Masken als Schutzmaßnahme. Auch bei einer Pollenallergie können sie Betroffenen Linderung verschaffen. Das liegt daran, dass auch die Pollenpartikel häufig durch die gängigen medizinischen Mund- und Nasebedeckungen oder FFP2-Masken gefiltert werden. Auch Alltagsmasken aus Stoff sollen, Experten zufolge, Pollen von den Atemwegen fernhalten. So atmen Maskenträger wohl deutlich weniger von den allergieauslösenden Pflanzenteilchen ein. „Egal welche Maske man trägt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Pollen durch das Material abgehalten werden”, sagt der Allergologe Karl-Christian Bergmann der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst.

Vorsicht bei Wäsche und Kleidung

Pollen geraten, wenn wir draußen sind, nicht nur in unsere Atemwege. Sie bleiben außerdem an unserer Kleidung haften. Daher sollten Sie pollenbehaftete Kleidung möglichst nicht in Ihrer Wohnung tragen, sondern diese beim Nachhause-Kommen wechseln. Allerdings, wenn es sich vermeiden lässt, nicht unbedingt im Schlaf- oder Wohnzimmer, wo Sie viel Zeit verbringen. So können Sie Ihre Kleidung beispielsweise im Hauswirtschaftsraum wechseln und die pollenbehafteten Kleidungsstücke in diesem Zuge gleich in die Waschmaschine werfen. Ist die Kleidung gewaschen, sollten Sie diese möglichst nicht draußen zum Trocknen aufhängen. In diesem Fall bleiben direkt wieder neue Pflanzenteilchen an ihr haften. Wäschekörbe mit schmutzigen Klamotten sollten Sie, der Vorsorge wegen, möglichst nicht allzu lange stehen lassen.

Körperhygiene anpassen

Eine feste Routine ist, gerade zu Pandemiezeiten, für viele Menschen wichtig. Dennoch sollten Sie diese gegebenenfalls während der Pollensaison anpassen. So sollten Sie in Zukunft lieber abends, statt morgens duschen gehen. Hierbei geht es vor allem ums Haarewaschen, da sich die kleinen Pflanzenteilchen, die Allergien auslösen, hier häufig verfangen. Auch, wenn wir es nicht bemerken. Während des Schlafens könnte es so zu Allergieschüben kommen und die Pollen verteilen sich zusätzlich auf Kissen und Decke. Und schließlich hat es auch Vorteile, abends zu duschen. So können Sie sich morgens beispielsweise noch einmal umdrehen oder sich fürs Frühstück mehr Zeit nehmen.

Weiterführende Therapierung

Nicht immer lässt sich starken Allergieschüben mithilfe kleiner Tipps entgegenwirken. Manchmal müssen Betroffene zu stärkeren Mitteln greifen. So zum Beispiel, wenn die Pollenallergie Alltägliches wie Arbeiten oder den Hund ausführen deutlich erschwert. Wann und ob Sie beispielsweise zu Medikamenten greifen, liegt ganz bei Ihnen. Dies können Sie aber auch mit Ihrem Arzt oder Apotheker abklären, um die richtige Behandlung Ihrer Allergiesymptome zu erzielen.

Beim Arzt können Sie darüber hinaus eine Hyposensibilisierung durchführen lassen. Hierbei werden Sie langsam an die Allergieauslöser gewöhnt, damit ihr Immunsystem lernt, bei diesen Reizen keine Überreaktion hervorzurufen. Bei dieser Therapie bekommen Sie regelmäßig allergieauslösende Stoffe gespritzt, wobei die Abstände immer länger werden. Die Dosis wird dabei jedes Mal vom ausführenden Arzt angepasst. Eine solche Behandlung bedarf meist drei bis fünf Jahre, wobei sie auch, je nach Situation, pausiert werden kann. Sprechen Sie alle Einzelheiten im Voraus in Ruhe mit dem Arzt Ihres Vertrauens ab.