Wirtschaft : Handel im Krisenmodus: Zu wenige Käufer in den Innenstädten

Der Einzelhandel leidet seit Beginn der Corona-Pandemie massiv unter Umsatzrückgängen. Zuletzt lagen die Verluste im Weihnachtgeschäft im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zwischen 50 und 70 Prozent. Die Auswirkungen werden sichtbar sein, ist der Verband überzeugt.

Die Situation des Einzelhandels in MV bleibt sehr angespannt. Es kommen zu wenige Käufer in die Innenstädte. „Die Frequenzen sind mehr oder weniger erbärmlich”, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei die Konsequenz aus der Regelung, die derzeit für Läden die sogenannte 2G-Reg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.