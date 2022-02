Politik : Grüne fordern Landtagssondersitzung

Die Grünen fordern eine Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Landtags noch vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zur Corona-Krise am 16. Februar. Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) solle das Parlament einen Tag zuvor unterrichten, mit welcher Position er als MPK-Vorsitzender in die Bund-Länder-Runde gehe, begründeten die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Verena Schäffer und Josefine Paul, am Dienstag in Düsseldorf ihren Vorstoß.

Schäffer kritisierte eine „schädliche Krisen-Kommunikation“ im Streit der Unionsländer über die Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal. „Noch nicht einmal die CDU-Ministerpräsidenten hören auf Wüst“, sagte Schäffer. Der MPK-Vorsitzende müsse seinen Führungsaufgaben gerecht werden und dafür sorgen, dass die Vereinbarungen auch e...

