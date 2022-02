Politik : Gericht befasst sich mit Notausschuss des Landtags

Das schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht befasst sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit dem im vergangenen Jahr vom Landtag beschlossenen Notausschuss. Eine fraktionslose Abgeordnete sieht ihre Rechte beschnitten und klagt in Schleswig. Der Notausschuss soll die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Landtags in einer außerordentlich schweren Katastrophe oder einer epidemischen Lage von überregionaler Tragweite sicherstellen. Er wurde Ende März vergangenen Jahres vom Landtag mit großer Mehrheit beschlossen. Getagt hat der Notausschuss nach Angaben einer Landtagssprecherin bisher noch nicht.

