Politik : Gelockerte Kontaktbeschränkungen kommen in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen werden die coronabedingten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wieder gelockert. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend in Hannover nach den Beratungen von Bund und Ländern an. Spätestens solle es am 24. Februar so weit sein. Eventuell lasse sich der Schritt aber schon früher umsetzen, sagte Weil.

Wer geimpft oder genesen ist, darf sich im Bundesland derzeit mit maximal neun weiteren Menschen treffen. Kinder bis 13 Jahren sind davon ausgenommen. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf zahlreiche Corona-Lockerung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.