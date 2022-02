Politik : Gastgewerbe kritisiert verlängerte Winterruhe

Die verlängerte Winterruhe in Niedersachsen macht dem Gastgewerbe nach dessen Darstellung große Probleme. Geplante Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern müssten nun wieder abgesagt werden, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Mittwoch in Hannover mit. „Die Saalbetreiber, die von Familienfeiern und großen Veranstaltungen leben, wissen einfach nicht mehr weiter”, sagte Dehoga-Präsident Detlef Schröder. Das Unverständnis und die Verzweiflung der Gastwirte seien groß. Wenn das Gastgewerbe nicht bald eine langfristige Planungssicherheit bekomme, drohe vielen Betrieben das Aus.

Während der sogenannten Winterruhe greifen verschärfte Corona-Regeln - große Privatveranstaltungen sind verboten. Die Landesregierung hat die entsprechende Verordnung in dieser Woche bis zum 23. Februar verlängert....

