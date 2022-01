Geld-verbraucher : Fünfte Welle: Zahl der Corona-Fälle in Gefängnissen steigt

Omikron macht auch vor Anstaltsmauern keinen Halt: Kamen viele Gefängnisse in NRW lange glimpflich durch die Pandemie, mehren sich jetzt die Infektionsfälle bei Häftlingen und Personal.

Auch in nordrhein-westfälischen Gefängnissen gibt es immer mehr mit dem Cornavirus infizierte Insassen und Beschäftigte. So befanden sich zur Wochenmitte nach Angaben des Justizministeriums 231 Gefangene aufgrund eines positiven Corona-Tests in Isolation. Zudem seien aktuell 197 Bedienstete mit dem Virus infiziert. Zum Vergleich: Im gesamten Dezember 2...

