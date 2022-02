Politik : Erste Apotheken im Nordosten bereit für Corona-Impfungen

Die ersten Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern stehen bereit für Corona-Schutzimpfungen, machen den Start aber abhängig vom Bedarf. Bislang hätten acht Apotheken im Land die notwendigen Bescheinigungen erhalten, sagte der Geschäftsführer der Landesapothekerkammer, Bernd Stahlhacke, am Montag in Schwerin. Ende Januar hatten im Nordosten Schulungen dazu begonnen, für die sich 125 Apotheken und damit knapp ein Drittel dieser Einrichtungen angemeldet hatten.

Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür geebnet worden, dass neben Ärzten befristet auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte gegen Corona impfen dürfen. Als bundesweiter Stichtag für den Start gilt Dienstag (8. Februar). Da derzeit aber Hausärzte und Impfzentren den Bedarf an Corona-Schutzimpfungen gut decken können, wird davon ausgegangen, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.